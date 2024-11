Avichay Adraee, the spokesperson for the Israeli army, claimed that his country's military continues its airstrikes on southern Lebanon, targeting Hezbollah's command centers and weapon storage facilities in the Naqoura and Yater regions.



Additionally, a Hezbollah military building, linked to the unit responsible for launching drones toward Israeli territory, was struck, he said on X.



Adraee added: "The air raids also targeted nearly 20 rocket launch sites, including those used earlier in the day for attacks on the Haifa Bay and western Galilee regions."

#عاجل جيش الدفاع يواصل شن غارات على جنوب لبنان: استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة لحزب الله



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو اليوم على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة عسكرية لحزب الله في منطقتيْ الناقورة وياطر.



🔸كما تم استهداف مبنى عسكري تابع للوحدة الجوية في حزب الله المسؤولة… pic.twitter.com/FPpqi6JmpT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024 div>