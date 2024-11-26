Israel's army publishes new evacuation warning for Laylaki and Chouaifet El Aamroussieh residents in Beirut's southern suburbs

Lebanon News
2024-11-26 | 17:13
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israel&#39;s army publishes new evacuation warning for Laylaki and Chouaifet El Aamroussieh residents in Beirut&#39;s southern suburbs
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
Israel's army publishes new evacuation warning for Laylaki and Chouaifet El Aamroussieh residents in Beirut's southern suburbs

The Israeli army warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Laylaki and Chouaifet El Aamroussieh, to evacuate. 

"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X.

"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he urged. 

Here are the maps:
 

Lebanon News

Lebanon

Evacuation

Israel

Beirut

Warning

LBCI Next
Israel 'will not tolerate' any violation of ceasefire in Lebanon, Defense Minister says
Labor Minister says positive atmosphere but cautiously optimistic as Lebanon fulfills its role in agreement with Israel
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
18:16

Israel's army publishes evacuation warning for Bachoura residents in Beirut

LBCI
Lebanon News
16:27

Israel's army publishes evacuation warning for Borj El Brajneh and Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs

LBCI
Lebanon News
10:19

Evacuation warning for central Beirut: Israel urges Ras Beirut, Mazraa, Msaytbeh and Zokak El-Blat residents to evacuate

LBCI
Lebanon News
04:38

Israeli airstrikes target Beirut's southern suburbs following evacuation warnings

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
18:16

Israel's army publishes evacuation warning for Bachoura residents in Beirut

LBCI
Lebanon News
18:05

Macron urges Lebanon to elect president 'without delay' after Israel-Lebanon ceasefire announcementf

LBCI
World News
17:56

Israel-Lebanon deal should 'open path' to Gaza ceasefire: Macron

LBCI
World News
17:02

Ceasefire deal between Israel and Lebanon marks step toward lasting peace, Biden and Macron announce: Joint statement

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-11-24

Amos Hochstein tells LBCI that reports claiming Israel gave him the green light to proceed with the agreement are not accurate

LBCI
Lebanon News
2024-10-04

Hezbollah rescuers say 11 personnel killed in south Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-09-19

Lebanon's Health Minister reports 32 dead, thousands injured following communication device explosions

LBCI
Lebanon News
2024-11-12

Israeli army says intercepted drone and rockets fired from Lebanon

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-11-23

Fire breaks out in Sin el Fil building, firefighting teams respond (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-23

Debris removal operations continue in Shmustar following the targeting of a three-story building (video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-23

Second wave of Israeli strikes hit Beirut's southern suburbs (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-22

LBCI inspects damage from Israeli strikes on Chiyah in Beirut's suburbs (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-22

Lebanese mark 81st Independence Day amid ongoing Israeli assault

LBCI
Lebanon News
2024-11-20

Hezbollah releases footage of strikes on "Tel Haim" and "Beit Lid" bases in Israel

LBCI
Lebanon News
2024-11-20

LBCI exclusive footage reveals destruction in Nabatieh as Israel escalates aggression against Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-19

Video shows Israeli army incursion into Tayr Harfa, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-19

Israeli drone targets residential building in Chiyah, Beirut's southern suburbs (Video)

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
13:56

Israeli media reveal full ceasefire agreement between Israel and Lebanon: Here are the key terms

LBCI
World News
14:57

Follow-up sources: Biden's speech delayed due to conflicting interpretations of Israel's stance, whether Netanyahu's announcement signaled approval of the ceasefire or if it required approval from the expanded cabinet, which has yet to be given

LBCI
Lebanon News
10:30

Israel strikes central Beirut following evacuation alert

LBCI
Lebanon News
10:19

Evacuation warning for central Beirut: Israel urges Ras Beirut, Mazraa, Msaytbeh and Zokak El-Blat residents to evacuate

LBCI
Lebanon News
13:07

Israeli Cabinet approves ceasefire deal with Lebanon, reports Reuters

LBCI
Middle East News
13:24

Israel gives ceasefire approval, Netanyahu vows strong response to any Hezbollah violations

LBCI
Lebanon News
08:16

Israel launches violent strikes on Beirut's suburbs following evacuation alerts for 20 buildings

LBCI
Lebanon News
10:42

Israel issues evacuation alert for residents of Hadath, and Ghobeiry residents in Beirut's suburbs

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More