Israeli Chief of Staff claims to tour South Lebanon, emphasizing damage to Hezbollah

#عاجل رئيس الأركان في جنوب لبنان: "مهمتنا - ضمان عدم عودة البنية التحتية للإرهاب إلى هذه المنطقة"



🔸أجرى رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هليفي، أمس (الاثنين) تقييمًا للوضع وجولة ميدانية في منطقة جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقائد فرقة "الجليل" (91) وقادة آخرين.



🔸رئيس… pic.twitter.com/YIsRhhL2TO