Israel's army claims to target Hezbollah operative in South Lebanon, cites 'ceasefire violation'

Lebanon News
2024-12-07 | 08:40
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Israel&#39;s army claims to target Hezbollah operative in South Lebanon, cites &#39;ceasefire violation&#39;
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Israel's army claims to target Hezbollah operative in South Lebanon, cites 'ceasefire violation'

In the past 24 hours, the Israeli army claimed to have operated in southern Lebanon in response to several activities "posing a threat to the State of Israel," military spokesperson Avichay Adraee said on Saturday.

"Earlier today, an air force aircraft targeted a Hezbollah operative spotted in southern Lebanon, who posed a threat to army forces stationed in the area, violating the agreement between Israel and Lebanon," Adraee alleged in a post on X.

"The Israeli army remains committed to the understandings reached regarding the ceasefire in Lebanon. The military is deployed in southern Lebanon and is working to remove any threats to the State of Israel and its citizens," he concluded.
 
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Avichay Adraee

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