Lebanese Army works to clear roads leading to Khiam in South Lebanon following Israeli aggression

The Lebanese Army announced in a statement that they are actively clearing the main road leading to the town of Khiam in the Marjaayoun district, extending from its northern to southern outskirts.



The operation involves removing rubble and unexploded ordnance left behind by the recent Israeli aggression.



In coordination with the committee tasked with monitoring the implementation of the ceasefire agreement, the army has also begun deploying its units within the town as part of a broader regional deployment plan.



The army leadership has reiterated the danger posed by unexploded ordnance and urged citizens to avoid approaching the area. They emphasized the importance of adhering to instructions from military units until the deployment and clearing operations are fully completed.

تعمل وحدات من الجيش على فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة الخيام - مرجعيون والممتد من شمالها إلى جنوبها، من خلال إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، كما تقوم بالانتشار داخل البلدة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار… pic.twitter.com/hCRvDL98RM — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 13, 2024