The Lebanese army has officially taken control of the Hechmech site in the Bekaa. Following the handover, soldiers raised the Lebanese flag alongside the army flag, marking their presence at the site.

الجيش اللبناني يرفع العلم اللبناني وعلم الجيش على موقع حشمش بعد أن تسلّمه pic.twitter.com/9bJ4Faj4sC — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) December 21, 2024