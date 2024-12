The Israel army claimed on Monday that its forces operating in southern Lebanon have uncovered a weapons depot containing more than 100 explosive devices, 20 rocket launchers, and dozens of rockets.



In a post on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said: "The 769th Brigade continues its operations in southern Lebanon in accordance with understandings between Israel and Lebanon."



"As part of a battalion-wide operation, Golani [Brigade] fighters identified additional targets in southern Lebanon. During their activities, the forces conducted sweeps of buildings in the area and discovered a weapons cache holding over 100 explosive devices and approximately 20 various types of rocket launchers," he noted.



He further alleged that: "Additionally, during other raids, the fighters found mortar shells and other tactical military equipment. All the combat materials were confiscated and destroyed."

#عاجل قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان تكشف مستودع أسلحة احتوى على أكثر من 100 عبوة ناسفة و20 منصة لإطلاق القذائف الصاروخية وعشرات القذائف الصاروخية



🔸قوات اللواء 769 تواصل نشاطها في منطقة جنوب لبنان، وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



🔸وفي إطار عملية كتائبية نفذتها… pic.twitter.com/ILRN2jQzW6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 23, 2024