#عاجل قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان تكشف مستودع أسلحة احتوى على أكثر من 100 عبوة ناسفة و20 منصة لإطلاق القذائف الصاروخية وعشرات القذائف الصاروخية
🔸قوات اللواء 769 تواصل نشاطها في منطقة جنوب لبنان، وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸وفي إطار عملية كتائبية نفذتها… pic.twitter.com/ILRN2jQzW6
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 23, 2024
#عاجل قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان تكشف مستودع أسلحة احتوى على أكثر من 100 عبوة ناسفة و20 منصة لإطلاق القذائف الصاروخية وعشرات القذائف الصاروخية
🔸قوات اللواء 769 تواصل نشاطها في منطقة جنوب لبنان، وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸وفي إطار عملية كتائبية نفذتها… pic.twitter.com/ILRN2jQzW6