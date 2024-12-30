Israeli Chief of Staff Herzi Halevi claims military victory over Hezbollah

#عاجل رئيس الأركان من لبنان: انتصرنا عسكريا على حزب الله وبشكل واضح والانتصار على المدى الطويل يعني ان يعيش هنا الكثير من السكان
🔸أجرى رئيس الأركان الجنرال هونيس هاليفي اليوم تقييمًا للوضع في جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقائد الفرقة 146 وقائد اللواء 300 وقادة آخرين.… pic.twitter.com/9LEkYmpRl7
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 29, 2024
#عاجل رئيس الأركان من لبنان: انتصرنا عسكريا على حزب الله وبشكل واضح والانتصار على المدى الطويل يعني ان يعيش هنا الكثير من السكان
🔸أجرى رئيس الأركان الجنرال هونيس هاليفي اليوم تقييمًا للوضع في جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقائد الفرقة 146 وقائد اللواء 300 وقادة آخرين.… pic.twitter.com/9LEkYmpRl7