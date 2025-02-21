Israel strikes transport routes on Syrian-Lebanese border, claims Hezbollah smuggling attempt

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع الليلة من خلال طائرات حربية على محاور نقل على الحدود السورية اللبنانية والتي يستخدمها حزب الله الارهابي في محاولة لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.
🔸تشكل هذه المحاولات خرقًا فاضحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
🔸سيواصل جيش الدفاع العمل…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 20, 2025
#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع الليلة من خلال طائرات حربية على محاور نقل على الحدود السورية اللبنانية والتي يستخدمها حزب الله الارهابي في محاولة لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.
🔸تشكل هذه المحاولات خرقًا فاضحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
🔸سيواصل جيش الدفاع العمل…