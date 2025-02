Israel strikes transport routes on Syrian-Lebanese border, claims Hezbollah smuggling attempt

Early on Friday, Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, said that the military "carried out airstrikes overnight targeting transport routes on the Syrian-Lebanese border."



He claimed that the targeted routes were "used by Hezbollah in an attempt to transfer weaponry into Lebanon."



"These attempts constitute a blatant violation of the ceasefire agreement between Israel and Lebanon," Adraee alleged on X.

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع الليلة من خلال طائرات حربية على محاور نقل على الحدود السورية اللبنانية والتي يستخدمها حزب الله الارهابي في محاولة لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.



🔸تشكل هذه المحاولات خرقًا فاضحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.



🔸سيواصل جيش الدفاع العمل… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 20, 2025