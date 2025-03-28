Israeli army claims striking Hezbollah infrastructure in Beirut's southern suburbs

Lebanon News
28-03-2025 | 08:05
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Israeli army claims striking Hezbollah infrastructure in Beirut&#39;s southern suburbs
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Israeli army claims striking Hezbollah infrastructure in Beirut's southern suburbs

The Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X that the Israeli military recently attacked Hezbollah's infrastructure for storing drones in the southern suburbs of Beirut.

Adraee stated, "The Israeli army recently attacked infrastructure in the southern suburbs of Beirut used for storing Hezbollah drones, which belong to its aerial unit (Unit 121)."

He added, "Hezbollah has placed this infrastructure in the heart of civilian areas, serving as further proof of the group's use of Lebanese civilians as human shields. The Israeli army issued evacuation warnings to residents before the strike."

Adraee continued, "The rocket fire launched towards northern Israel's Upper Galilee earlier today constitutes a blatant violation of agreements between Israel and Lebanon and represents a direct threat to the citizens of Israel. The Lebanese state is responsible for upholding the agreement."

He concluded, "The Israeli army will continue to take action to eliminate any threat to Israel."

Lebanon News

Israel

Strike

Beirut Southern Suburbs

Lebanon

Hezbollah

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