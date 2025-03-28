#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم بنية تحتية لتخزين طائرات مسيرة تابعة لحزب الله الإرهابي في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل في ضاحية بيروت الجنوبية بنية تحتية لتخزين طائرات مسيرة لحزب الله الإرهابي تتبع للوحدة الجوية فيه (الوحدة 121).
🔸لقد وضع حزب الله هذه البنية…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 28, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم بنية تحتية لتخزين طائرات مسيرة تابعة لحزب الله الإرهابي في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل في ضاحية بيروت الجنوبية بنية تحتية لتخزين طائرات مسيرة لحزب الله الإرهابي تتبع للوحدة الجوية فيه (الوحدة 121).
🔸لقد وضع حزب الله هذه البنية…