The U.S. Embassy in Beirut announced that it will be closed on Friday, June 6, in observance of Eid Al Adha.

السفارة الأميركية في بيروت ستكون مغلقة يوم الجمعة 6 حزيران بمناسبة عيد الأضحى. pic.twitter.com/2rNluwYIWa — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) June 4, 2025