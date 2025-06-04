Iranian FM expresses support for Lebanon during visit to Beirut

سررتُ بالعودة إلى بيروت الجميلة. خلال اجتماعاتي مع الرئيس، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، أعربتُ عن دعمي الكامل لاستقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وإعادة إعماره في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
هدفنا وآملنا هو فتح صفحة جديدة في علاقتنا الممتدة لقرون، والمبنية على… pic.twitter.com/Gnv2sQeNaA
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 4, 2025
سررتُ بالعودة إلى بيروت الجميلة. خلال اجتماعاتي مع الرئيس، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، أعربتُ عن دعمي الكامل لاستقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وإعادة إعماره في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
هدفنا وآملنا هو فتح صفحة جديدة في علاقتنا الممتدة لقرون، والمبنية على… pic.twitter.com/Gnv2sQeNaA