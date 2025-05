The U.S. Embassy in Beirut announced in a post on X that it will be closed on Monday, May 26, in observance of Memorial Day.

السفارة الأميركية في بيروت ستكون مغلقة يوم الاثنين 26 أيار بمناسبة يوم الذكرى pic.twitter.com/ybIfJcwtsc — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) May 23, 2025