Saudi Ambassador visits Gibran Museum, praises vision of a 'new Lebanon'

Saudi Ambassador to Lebanon Walid Bukhari shared his admiration for Lebanese writer and philosopher Gibran Khalil Gibran during a visit to the Gibran Museum, calling his century-old vision a lasting source of inspiration.



"I was pleased today to visit the distinguished Gibran Khalil Gibran Museum—a place that preserves the legacy of a visionary whose ideas continue to inspire all those who believe in the future of a new Lebanon, just as he dreamed of it a century ago," Bukhari wrote on his account on X.

سُرِرْتُ اليوم بزيارةِ الصّرحُ الرّفيعُ متحفُ الأديبِ والمفكِّر اللبنانيُّ #جبران_خليل_جبران والذي حمل رؤيةً ثاقِبةً لا تزالُ تُلهِم كلَّ من يؤمنُ بمستقبلِ لبنان الجديد تماماً كما حَلُمَ به قبل قرن من الزمن. pic.twitter.com/nRiqDP4RXv — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) June 4, 2025