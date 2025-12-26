Israeli army says airstrikes hit Hezbollah facilities in Lebanon

#عاجل 🔸جيش الدفاع أغار على اهداف إرهابية لحزب الله في لبنان ومن بينها مجمع تدريبات لقوة الرضوان ومستودعات أسلحة
🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق بلبنان.
🔸خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 26, 2025
