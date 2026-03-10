Israeli army calls on Arnoun, Yohmor, Zawtar El Charqiyeh, and Zawtar El Gharbiyeh residents to evacuate

Lebanon News
10-03-2026 | 11:21
Israeli army calls on Arnoun, Yohmor, Zawtar El Charqiyeh, and Zawtar El Gharbiyeh residents to evacuate
Israeli army calls on Arnoun, Yohmor, Zawtar El Charqiyeh, and Zawtar El Gharbiyeh residents to evacuate

The Israeli army issued an urgent warning to residents of several villages in South Lebanon, specifically Arnoun, Yohmor, Zawtar El Charqiyeh, and Zawtar El Gharbiyeh, calling on them to evacuate immediately.

In a statement published on X by its spokesperson, Avichay Adraee, the army urged residents of these villages to leave their homes and move to areas north of Nabatieh.

The statement said that what it described as Hezbollah's "terrorist activities" are forcing the Israeli army to operate forcefully in the area, while adding that the military does not intend to harm civilians or their families.

It warned that anyone present near members of Hezbollah, its facilities, or its military equipment would be putting their life at risk, noting that any house used by the group for military purposes could become a target.

The Israeli army urged residents to evacuate their homes immediately, calling on them to "save their lives" by leaving the area without delay.

Lebanon News

Israel

Army

Arnoun

Yohmor

Zawtar El Charqiyeh

Zawtar El Gharbiyeh

Residents

Evacuation

South Lebanon

France condemns 'irresponsible decision' by Hezbollah to join Iran attacks
Human Rights Watch says that Israel has been illegally using white phosphorus in Lebanon
