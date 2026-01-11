Israeli army claims it struck tunnel entrances used by Hezbollah in South Lebanon

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله الإرهابي بجنوب لبنان



🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على فتحات انفاق استخدمت لتخزين وسائل قتالية داخل عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان.



🔸خلال الأشهر الماضية تم رصد أنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع… pic.twitter.com/YkaFt7f2ww