Urgent Israeli warning for residents of southern suburbs of Beirut: Evacuate immediately

Avichay Adraee posted on X that residents of the southern suburbs of Beirut, particularly the neighborhoods of Haret Hreik, Ghobeiry, Lailaki, Hadath, Borj El Brajneh, Tahouitet El Ghadir, and Chiyah, are being urged to evacuate immediately.

The warning states that Hezbollah’s military activities are forcing the Israeli army to take strong action against the group, but there is no intention to harm civilians. For their safety, residents are instructed to leave their homes and stay away until further notice.

Adraee stressed that anyone remaining near Hezbollah fighters, their facilities, or weapons risks serious danger.

#عاجل ‼️إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان الاحياء:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري

🔸الليلكي

🔸الحدث

🔸برج البراجنة

🔸تحويطات الغدير

🔸الشياح



⭕️انشطة حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



⭕️حرصاً على سلامتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/Jupll54SyQ