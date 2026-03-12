Israeli army issues evacuation warning for residents in Douris

Lebanon News
12-03-2026 | 04:33
High views
Israeli army issues evacuation warning for residents in Douris
Israeli army issues evacuation warning for residents in Douris

Israeli army spokesperson Avichay Adraee said in a post on X that the Israeli military issued an urgent warning to residents in the village of Douris in Lebanon.

According to the statement, the Israeli army said it plans to strike what it described as Hezbollah military infrastructure in the area in the near future.

Residents of the building marked in red on the map attached to the warning, along with nearby buildings, were urged to evacuate immediately and move at least 300 meters away. The statement said those in the area are located near a building allegedly used by Hezbollah and warned that remaining near the marked structures could put their lives at risk.

Lebanon News

issues

evacuation

warning

residents

Douris

