Israeli army issues evacuation warning for residents in Douris

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في قرية دورس
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي
🔸نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله فمن أجل سلامتكم… pic.twitter.com/lsqxO2Wtmo
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
