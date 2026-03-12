Israeli army issues evacuation warning for residents in Douris

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في قرية دورس



🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي



🔸نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله فمن أجل سلامتكم… pic.twitter.com/lsqxO2Wtmo