Israeli army spokesman Avichay Adraee issued an urgent warning on X to residents of Beirut's southern suburbs, calling on them to evacuate several neighborhoods immediately.



The warning specifically targeted residents in Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Hadath, Borj El Brajneh, Tahouitet El Ghadir, and Chiyah.



Adraee said that what he described as Hezbollah's activities are forcing the Israeli army to act forcefully against the group, stressing that the army does not intend to harm civilians.



He urged residents to evacuate the neighborhoods immediately and not return until further notice.



The statement added that the army would not hesitate to strike anyone located near members of Hezbollah, its facilities, or its military assets, warning residents that remaining in the area could put their lives at risk.

#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان: 🔸حارة حريك 🔸الغبيري الليلكي 🔸الحدث 🔸برج البراجنة 🔸تحويطات الغدير 🔸الشياح



⭕️جيش الدفاع يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله الإرهابي تجبرنا على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



⭕️فحرصًا على سلامتكم نحثكم… pic.twitter.com/sVD7bD5Fj8