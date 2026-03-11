Israel warns Beirut's suburbs residents to evacuate immediately

Lebanon News
11-03-2026 | 10:59
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israel warns Beirut&#39;s suburbs residents to evacuate immediately
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israel warns Beirut's suburbs residents to evacuate immediately

Israeli army spokesman Avichay Adraee issued an urgent warning on X to residents of Beirut's southern suburbs, calling on them to evacuate several neighborhoods immediately.

The warning specifically targeted residents in Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Hadath, Borj El Brajneh, Tahouitet El Ghadir, and Chiyah.

Adraee said that what he described as Hezbollah's activities are forcing the Israeli army to act forcefully against the group, stressing that the army does not intend to harm civilians.

He urged residents to evacuate the neighborhoods immediately and not return until further notice.

The statement added that the army would not hesitate to strike anyone located near members of Hezbollah, its facilities, or its military assets, warning residents that remaining in the area could put their lives at risk.

Lebanon News

Israel

Beirut

Suburbs

Residents

Evacuation

Haret Hreik

Ghobeiry

Laylaki

Hadath

Borj El Brajneh

Tahouitet El Ghadir

Chiyah

LBCI Next
EU to provide 100 mln euros in humanitarian aid to Lebanon, von der Leyen says
UN says Lebanon drawn deeper into Mideast conflict as hostilities intensify
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-10

Urgent Israeli warning for residents of southern suburbs of Beirut: Evacuate immediately

LBCI
Middle East News
2026-03-07

Hezbollah warns residents in Israel's north to evacuate

LBCI
Lebanon News
03:38

Israel warns residents of Haret Hreik and Borj El Brajneh in Beirut's suburbs to evacuate

LBCI
Lebanon News
2026-03-04

Israel issues evacuation warning for Haret Hreik residents in Beirut's suburbs

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
16:09

Hezbollah says targeted north Israel with 'dozens of rockets' in new operation

LBCI
Lebanon News
16:02

Aoun, Macron, and Sharaa hold trilateral call on Lebanon’s escalating security situation

LBCI
Lebanon News
15:30

Israeli army issues urgent evacuation warning for Beirut’s southern suburbs

LBCI
Lebanon News
15:09

Israeli airstrikes hit Beirut’s southern suburbs

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
World News
13:12

Trump vows 'great safety' for oil tankers in Strait of Hormuz

LBCI
Lebanon News
12:52

Trump comments on Lebanon, says action needed to address Hezbollah

LBCI
World News
2026-01-02

US intervention in Iran would 'destabilise entire region': Iranian official

LBCI
World News
09:52

White House area shut down after van breaches security barricade

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-08

At least 19 killed after strike destroys three-story building in Sir el-Gharbiyeh: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-06

Israeli airstrike targets Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Intense consecutive airstrikes hit Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Israeli army launches evening airstrikes on Beirut’s southern suburbs after evacuation warning

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Smoke rises over Beirut’s southern suburbs as Israel targets area: Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-16

German President Steinmeier meets Lebanon's President Aoun at Baabda Palace—Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-14

Future Movement supporters mark Rafic Hariri anniversary, call for Saad Hariri's return to politics

LBCI
Lebanon News
2026-02-01

Israel strikes vehicle in Doueir-Wadi Aaba in South Lebanon—Video

LBCI
Lebanon News
2026-01-29

Berri halts live broadcast amid parliament salary dispute

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
03:44

Israeli strike hits apartment in Beirut's Aisha Bakkar, targeting Hamas member–Video

LBCI
Lebanon News
12:52

Trump comments on Lebanon, says action needed to address Hezbollah

LBCI
Lebanon News
06:32

Lebanese Army removes unexploded guided bomb from Aisha Bakkar building in Beirut

LBCI
Lebanon News
10:59

Israel warns Beirut's suburbs residents to evacuate immediately

LBCI
Lebanon News
04:22

Israeli army issues urgent evacuation warning for six villages in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
08:18

Israel issues evacuation warning for some Sidon district residents in South Lebanon

LBCI
Middle East News
11:55

Deloitte evacuates staff at Dubai office as Iran threatens US, Israel-linked economic targets: AFP

LBCI
Lebanon News
10:36

UN says Lebanon drawn deeper into Mideast conflict as hostilities intensify

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More