Israeli army urges residents south of Zahrani River in South Lebanon to evacuate

Lebanon News
12-03-2026 | 08:51
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army urges residents south of Zahrani River in South Lebanon to evacuate
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israeli army urges residents south of Zahrani River in South Lebanon to evacuate

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning to residents of South Lebanon in a post on X, calling on those living south of the Zahrani River to immediately evacuate their homes.

According to the statement, the Israeli military said that activities by Hezbollah in the area are forcing the army to operate against the group “with force,” while claiming it does not intend to harm civilians.

The warning urged all residents located south of the Zahrani River to move north of the river for their safety. The statement also cautioned that anyone present near Hezbollah members, facilities, or military equipment would be putting their lives at risk, noting that any building used by the group for military purposes could become a target.

Residents were also warned that moving southward could expose them to danger.

Lebanon News

urges

residents

south

Zahrani

River

South

Lebanon

evacuate

LBCI Next
One killed, two wounded in Israeli strike near Douris
Middle East Airlines announces flight schedule for March 13–17 amid regional airspace closures
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-08

Israeli army warns residents south of the Litani River to evacuate

LBCI
Lebanon News
2026-01-21

Israeli army warns residents of Kharayeb and Ansar in South Lebanon to evacuate ahead of strikes

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Israeli army renews evacuation warning to residents located south of Litani River

LBCI
Lebanon News
2026-01-11

Israeli army issues urgent warning to residents of Kfar Hatta in South Lebanon

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
11:27

Israeli strike targets threatened building in Beirut’s Bachoura

LBCI
Lebanon News
11:13

Israeli strike hits the southern suburbs of Beirut

LBCI
Lebanon News
10:57

Israeli strike targets Lebanese University, faculty director killed

LBCI
Lebanon News
10:25

Israel issues urgent evacuation warning for Beirut’s Bachoura neighborhood

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
02:06

Container ship near UAE struck, causing small fire: UK maritime agency

LBCI
Lebanon News
04:33

Israeli army issues evacuation warning for residents in Douris

LBCI
World News
17:39

Trump says US must 'finish the job' in Iran

LBCI
Lebanon News
2026-03-11

MEA announces flight schedules for Thursday, March 12

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-08

At least 19 killed after strike destroys three-story building in Sir el-Gharbiyeh: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-06

Israeli airstrike targets Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Intense consecutive airstrikes hit Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Israeli army launches evening airstrikes on Beirut’s southern suburbs after evacuation warning

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Smoke rises over Beirut’s southern suburbs as Israel targets area: Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-16

German President Steinmeier meets Lebanon's President Aoun at Baabda Palace—Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-14

Future Movement supporters mark Rafic Hariri anniversary, call for Saad Hariri's return to politics

LBCI
Lebanon News
2026-02-01

Israel strikes vehicle in Doueir-Wadi Aaba in South Lebanon—Video

LBCI
Lebanon News
2026-01-29

Berri halts live broadcast amid parliament salary dispute

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More