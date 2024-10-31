Israeli army claims targeting Hezbollah arms depots in Al Qusayr, Syria

#عاجل جيش الدفاع هاجم مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
🔸قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل وبالتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية بمهاجمة مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
🔸قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل وبالتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية بمهاجمة مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب…