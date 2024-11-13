Israel claims to hit Hezbollah’s smuggling routes in latest strike on Syrian-Lebanese border

#عاجل جيش الدفاع هاجم محاور نقل استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان



🔸أغارت طائرات حربية في وقت سابق اليوم بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية على محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية والتي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله… pic.twitter.com/FA6WYcLmzj