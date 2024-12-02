Israel is monitoring Syria to prevent Iranian weapon transfers to Hezbollah: Avichay Adraee

نحن نتابع ما يجري في سوريا عن كثب وسنضمن عدم استغلال النظام الإيراني للأوضاع هناك في محاولة لنقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية.
لقد مني حزب الله بهزيمة في المعركة الأخيرة ويجب ان نضمن عدم تهريبه أسلحة إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2024
نحن نتابع ما يجري في سوريا عن كثب وسنضمن عدم استغلال النظام الإيراني للأوضاع هناك في محاولة لنقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية.
لقد مني حزب الله بهزيمة في المعركة الأخيرة ويجب ان نضمن عدم تهريبه أسلحة إلى لبنان عبر الأراضي السورية.