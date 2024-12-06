Israeli army increases preparedness and deploys forces to Golan Heights amid escalating Syrian conflict

#عاجل 🔴 نظرًا لتقييم الوضع الذي يجرى في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان.



⭕️قوات جيش الدفاع منتشرة في المنطقة الحدودية وترفع من جاهزيتها للتعامل مع… pic.twitter.com/4aFqm0euHJ