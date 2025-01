France's President Emmanuel Macron congratulated Lebanon’s new president, Joseph Aoun, on this crucial election, which "paves the way for reforms, the restoration of sovereignty, and the prosperity" of the country.



On X, he said: "Lebanese people, France stands by your side."

Félicitations au Président Joseph Aoun pour cette élection cruciale. Elle ouvre la voie des réformes, de la restauration de la souveraineté et de la prospérité du Liban.



Libanais, la France est à vos côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2025