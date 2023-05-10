General Security issues statement on refugees who violate Lebanon’s residency system

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي:
1-أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم في حال عودتهم شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) May 10, 2023
صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي:
1-أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم في حال عودتهم شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم