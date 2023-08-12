"An Insult to Culture": MP Mark Daou Criticizes Minister Mourtada for Opposing Homosexuality Decriminalization Proposal in Lebanon

اهانة للثقافة ان يكون لقب وزير منح لهذا الشخص
اهانة للقضاء ان يكون لديه منصب قاضي
هذا يظن انه وزير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقد اننا نعيش في دولة دينية وليس مدنية
هذا وزير يخاف من فيلم باربي، ومن بعض الالوان
اهانة للشعب اللبناني ان يكون هكذا شخص يدعي تمثيل الثقافة… https://t.co/8Am1Uz68qL
— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) August 12, 2023
اهانة للثقافة ان يكون لقب وزير منح لهذا الشخص
اهانة للقضاء ان يكون لديه منصب قاضي
هذا يظن انه وزير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقد اننا نعيش في دولة دينية وليس مدنية
هذا وزير يخاف من فيلم باربي، ومن بعض الالوان
اهانة للشعب اللبناني ان يكون هكذا شخص يدعي تمثيل الثقافة… https://t.co/8Am1Uz68qL
المادتان ٩ و ١٠ من الدستور تفرضان على الدولة تأدية فروض الاجلال لله تعالى وإحترام التعاليم الدينية ومنع أيّ تعليمٍ يناقض القيم الأخلاقية المنبثقة عنها.
المسيحية والإسلام، ينبذان الشذوذ الجنسي المخالف ل"نظام الخالق" ويدعوان إلى مواجهة هذه الظواهر لأثرها الكارثي على المجتمع. pic.twitter.com/9D3C1Uit9e
— القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) August 12, 2023
المادتان ٩ و ١٠ من الدستور تفرضان على الدولة تأدية فروض الاجلال لله تعالى وإحترام التعاليم الدينية ومنع أيّ تعليمٍ يناقض القيم الأخلاقية المنبثقة عنها.
المسيحية والإسلام، ينبذان الشذوذ الجنسي المخالف ل"نظام الخالق" ويدعوان إلى مواجهة هذه الظواهر لأثرها الكارثي على المجتمع. pic.twitter.com/9D3C1Uit9e