MP Teymour Joumblatt condemns Israeli aggression after Majdal Shams incident

The leader of the Progressive Socialist Party, MP Teymour Joumblatt, has condemned the recent violence in Majdal Shams as "an additional mark of disgrace carried by the Israeli occupation and its aggression. "



In a statement on X, Joumblatt praised the residents of the Golan Heights for their solidarity and their efforts to prevent discord amid the crisis.



He commended their actions in expelling those who attempted to "exploit the tragedy for political gain, including individuals associated with the Israeli occupation."



In addition, Joumblatt extended his deepest condolences to the families of martyrs.

الدماء في مجدل شمس وصمة إدانة إضافية يحمل وزرها الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه. التحية لأهالي الجولان العربي على موقفهم الجامع، وعلى منعهم للفتنة، وطردهم لكل من جاء لاستغلال تلك المأساة من رموز الاحتلال واتباعه .وخالص المواساة والتعازي لعائلات الشهداء. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) July 29, 2024