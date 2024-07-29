MP Teymour Joumblatt condemns Israeli aggression after Majdal Shams incident

الدماء في مجدل شمس وصمة إدانة إضافية يحمل وزرها الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه. التحية لأهالي الجولان العربي على موقفهم الجامع، وعلى منعهم للفتنة، وطردهم لكل من جاء لاستغلال تلك المأساة من رموز الاحتلال واتباعه .وخالص المواساة والتعازي لعائلات الشهداء.
— Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) July 29, 2024
الدماء في مجدل شمس وصمة إدانة إضافية يحمل وزرها الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه. التحية لأهالي الجولان العربي على موقفهم الجامع، وعلى منعهم للفتنة، وطردهم لكل من جاء لاستغلال تلك المأساة من رموز الاحتلال واتباعه .وخالص المواساة والتعازي لعائلات الشهداء.