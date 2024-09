A series of intense Israeli airstrikes targeted multiple locations in the Hermel and Baalbek regions on Saturday night.



The airstrikes hit several towns and villages, including Rasm El Hadath, Chaat, Younine, al-Kneisseh, Saraain, Baalbek’s al-Zahraa neighborhood, Laboueh, Hermel, Nabi Osmane, Iaat, al-Jamaliyeh, Nahle, al-Gharbi, Douris, and Boudai.

سلسلة غارات اسرائيلية كثيفة على الهرمل وبعلبك ومحيطيهما pic.twitter.com/NzBb5X7mXE — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 29, 2024