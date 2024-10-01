#عاجل كشف النقاب: قوات جيش الدفاع نفذت عشرات العمليات العسكرية محددة الهدف داخل جنوب لبنان لتدمير وتحييد مجمعات قتالية تابعة لحزب الله
⭕️خلال الأشهر الأخيرة، نفذت قوات جيش الدفاع عشرات العمليات العسكرية الموجهة عبر الحدود في جنوب لبنان، بهدف تدمير وتحييد قدرات حزب الله في القرى… pic.twitter.com/kA4PbM880y
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2024
#عاجل كشف النقاب: قوات جيش الدفاع نفذت عشرات العمليات العسكرية محددة الهدف داخل جنوب لبنان لتدمير وتحييد مجمعات قتالية تابعة لحزب الله
⭕️خلال الأشهر الأخيرة، نفذت قوات جيش الدفاع عشرات العمليات العسكرية الموجهة عبر الحدود في جنوب لبنان، بهدف تدمير وتحييد قدرات حزب الله في القرى… pic.twitter.com/kA4PbM880y