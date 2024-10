Israeli army issues urgent evacuation warning for residents in Beirut's Haret Hreik, Burj el-Barajneh, and Hadath

The Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning to residents of Beirut's southern suburbs, specifically those located in Haret Hreik, Burj el-Barajneh, and the west Hadath neighborhoods.



"For your safety and the safety of your family members, you must evacuate [...] immediately and distance yourself at least 500 meters away."



Here are the maps:

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة ك في الخرائط المرفقة في حارة حريك وبرج البراجنة



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم…

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخريطة في حي حدث غرب والمباني المجاورة



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم…