A video captured an Israeli airstrike targeting the village of Masa in the Zahle district and causing significant damage in the area on Sunday afternoon.



The footage from the scene shows smoke rising from the targeted area.

غارة إسرائيلية استهدفت قرية ماسا قضاء زحلة pic.twitter.com/8K8RYm8pY3 — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 13, 2024