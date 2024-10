Lebanese Army receives humanitarian aid from Jordan and France

On Wednesday, the Lebanese Army announced the arrival of two planes carrying humanitarian aid at Beirut's Rafic Hariri International Airport.



According to a statement from the Army, the first plane delivered humanitarian assistance from the Kingdom of Jordan. The aid was received by the Jordanian Ambassador to Lebanon, Walid Al-Hadid, along with a representative of the Army Commander General Joseph Aoun.



A second plane arrived carrying medical supplies from France, which was received by a specialized medical team from the Lebanese military.

بتاريخ ١٦ /١٠ /٢٠٢٤ ، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش. كما وصلت طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية من فرنسا، وجرى تسلم الهبة بحضور فريق…