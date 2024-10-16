Lebanese Army receives humanitarian aid from Jordan and France

بتاريخ ١٦ /١٠ /٢٠٢٤ ، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش. كما وصلت طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية من فرنسا، وجرى تسلم الهبة بحضور فريق… pic.twitter.com/GhTXAvqLpR
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 16, 2024
بتاريخ ١٦ /١٠ /٢٠٢٤ ، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش. كما وصلت طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية من فرنسا، وجرى تسلم الهبة بحضور فريق… pic.twitter.com/GhTXAvqLpR