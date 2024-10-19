#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/JhfeEIwB0T
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/JhfeEIwB0T