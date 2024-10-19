The Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent evacuation warning to residents of Beirut's southern suburbs, specifically those in the Haret Hreik neighborhood.



"For your safety and your family's safety, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away," he said.



Here are the maps:

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/JhfeEIwB0T