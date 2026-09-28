Rubio reaffirms US support for Lebanon as Salam calls for clear timeline on Israeli withdrawal and state control over weapons

Lebanon News
28-09-2026 | 12:05
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Rubio reaffirms US support for Lebanon as Salam calls for clear timeline on Israeli withdrawal and state control over weapons
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
Rubio reaffirms US support for Lebanon as Salam calls for clear timeline on Israeli withdrawal and state control over weapons

Lebanese Prime Minister Nawaf Salam met with U.S. Secretary of State Marco Rubio at the State Department in Washington, where he called for activating the trilateral framework and establishing a clear timeline for implementing its commitments.

In a post on X, Salam said the meeting focused on developments in Lebanon and the region, as well as efforts to restore Lebanon's full sovereignty. 

He stressed Lebanon's desire for a renewed partnership with the United States to support rebuilding the state and strengthening its legitimate institutions.

Salam called for translating the principles of reciprocity and phased implementation under the trilateral framework into concrete steps, leading to a full Israeli withdrawal from Lebanese territory, the restoration of Lebanon's sovereignty and exclusive state control over weapons throughout the country.

He also emphasized the need for a clear implementation timeline to ensure progress on Israeli withdrawal, the extension of state authority and exclusive state control over weapons. He called for a credible verification mechanism to monitor implementation and ensure that failure to meet commitments is not used as a pretext to obstruct the process.

Salam stressed that the framework extends beyond security arrangements to include support for government relief, recovery and reconstruction efforts, the rehabilitation of infrastructure and essential services, and the creation of conditions for displaced residents to return and remain in their communities.

He called for mobilizing U.S. and international support for recovery and reconstruction, particularly in areas affected by the war.

Salam also emphasized the importance of continued U.S. assistance to the Lebanese army and strengthening its capabilities to enable it to fulfill its responsibilities and extend state authority throughout Lebanese territory.

Rubio, for his part, reaffirmed Washington's commitment to supporting Lebanon and its legitimate institutions, including continued assistance to the Lebanese army and efforts to strengthen its capabilities.

He also stressed the importance of implementing the trilateral framework to achieve security and stability.

Lebanon News

reaffirms

support

Lebanon

Salam

calls

clear

timeline

Israeli

withdrawal

state

control

weapons

LBCI Next
Israeli army claims it destroyed over 600 infrastructure sites in southern Lebanon operation
Rubio-Salam meeting highly positive, discuss roadmap for Israeli withdrawal from Lebanon: Sources to LBCI
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-08-01

President Aoun vows support for army, calls for exclusive state authority over Lebanon

LBCI
Lebanon News
11:38

Rubio-Salam meeting highly positive, discuss roadmap for Israeli withdrawal from Lebanon: Sources to LBCI

LBCI
Lebanon News
2026-08-24

France and Saudi Arabia call for full disarmament of non-state groups, Israeli withdrawal from Lebanon

LBCI
Lebanon News
2026-09-21

PM Salam meets US Senator Jeanne Shaheen, calls for continued support for Lebanese Army

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
12:50

Lebanon boosts transport and family allowances as labor tensions persist

LBCI
Lebanon News
12:26

Israeli army claims it destroyed over 600 infrastructure sites in southern Lebanon operation

LBCI
Lebanon News
11:38

Rubio-Salam meeting highly positive, discuss roadmap for Israeli withdrawal from Lebanon: Sources to LBCI

LBCI
Lebanon News
10:56

Lebanese delegation begins Washington talks as PM Salam meets Rubio

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
2026-03-14

UAE says consulate in Iraqi Kurdistan targeted for second time in a week

LBCI
World News
2026-01-15

European airlines continue to avoid Iran and Iraq despite airspace reopening

LBCI
Lebanon News
2026-09-20

Lebanese Army receives 70 containers of ammunition under US aid program

LBCI
Lebanon News
2026-07-20

Slotkin to LBCI: Lebanese army needs resources to confront Hezbollah, $36 million request submitted for special forces

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-09-18

Heavy rain and flooding hit Lebanon’s Zahle region: Footage

LBCI
Lebanon News
2026-09-17

Aoun arrives at Élysée Palace for meeting with Macron—Video

LBCI
Lebanon News
2026-08-06

Lebanon-Israel talks: delegations arrive at US Embassy in Rome — Video

LBCI
Lebanon News
2026-07-24

Residents begin returning to Zawtar el-Gharbiyeh, southern Lebanon: Video

LBCI
Lebanon News
2026-07-20

Slotkin to LBCI: Lebanese army needs resources to confront Hezbollah, $36 million request submitted for special forces

LBCI
Lebanon News
2026-06-26

Lebanon’s ambassador to Washington: trilateral framework agreement first step toward restoring sovereignty

LBCI
Lebanon News
2026-06-26

Rubio on Lebanon-Israel framework agreement: 'beginning of the beginning,' more work needed

LBCI
Lebanon News
2026-06-26

Lebanon, Israel sign trilateral framework agreement after Washington talks attended by Rubio: Video

LBCI
Lebanon News
2026-06-20

Israeli strikes renew on Choukine, Maifadoun, and Nabatieh al-Fawqa in southern Lebanon: Video

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
05:16

‘What state are you talking about?’ Gemayel hits back at Qassem

LBCI
Lebanon News
11:38

Rubio-Salam meeting highly positive, discuss roadmap for Israeli withdrawal from Lebanon: Sources to LBCI

LBCI
Lebanon News
12:26

Israeli army claims it destroyed over 600 infrastructure sites in southern Lebanon operation

LBCI
News Bulletin Reports
12:50

Lebanon boosts transport and family allowances as labor tensions persist

LBCI
Lebanon News
10:56

Lebanese delegation begins Washington talks as PM Salam meets Rubio

LBCI
Middle East News
06:59

Khamenei says ‘enemy’ forces will soon be driven out of Arabian Sea

LBCI
Middle East News
00:40

Israel's Netanyahu visited Abu Dhabi on Sunday, Israeli official says

LBCI
Lebanon News
12:05

Rubio reaffirms US support for Lebanon as Salam calls for clear timeline on Israeli withdrawal and state control over weapons

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More