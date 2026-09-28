Israeli army claims it destroyed over 600 infrastructure sites in southern Lebanon operation

#عاجل | استكمال عملية في منطقة قرية المنصوري في المنطقة الأمنية: قوات فريق القتال التابع للواء 55 تستكمل مهمتها في جنوب لبنان
🔸 عملت قوات فريق القتال التابع للواء 55، بقيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية لإزالة التهديدات عن دولة إسرائيل.
🔸 خلال نشاطها، دمرت القوات أكثر من 600… pic.twitter.com/Bi5LlUMkoH
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 28, 2026
#عاجل | استكمال عملية في منطقة قرية المنصوري في المنطقة الأمنية: قوات فريق القتال التابع للواء 55 تستكمل مهمتها في جنوب لبنان
🔸 عملت قوات فريق القتال التابع للواء 55، بقيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية لإزالة التهديدات عن دولة إسرائيل.
🔸 خلال نشاطها، دمرت القوات أكثر من 600… pic.twitter.com/Bi5LlUMkoH