Avichay Adraee issues evacuation warning to residents of Tyre, Nabatieh, Machgharah, Chehabiyeh, Houmine El Faouqa

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, issued warnings to residents of southern Lebanon and Bekaa, urging them to evacuate buildings located near Hezbollah-affiliated sites.



The areas affected include Tyre, Nabatieh, Machgharah, Chehabiyeh, Houmine El Faouqa.



"For your safety and your family's safety, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away," he said.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة جنوب لبنان وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط لمرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸طير زبنا (الشهابية)

🔸حومين الفوقا

🔸صور



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/hWS7wjre6Q — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024