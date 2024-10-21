#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸منحدر القارب
🔸الليلكي
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/FA3nyP3Bcp
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸منحدر القارب
🔸الليلكي
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/FA3nyP3Bcp
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸حارة حريك
🔸برج البراجنة
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/0HnTsJRXZ2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸حارة حريك
🔸برج البراجنة
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/0HnTsJRXZ2
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حدث بيروت
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء… pic.twitter.com/NReds4dX1N
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حدث بيروت
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء… pic.twitter.com/NReds4dX1N