The Israeli army warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Laylaki, Ouzai, Haret Hreik, Borj El Brajneh, and Hadath, to evacuate.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israeli army spokesperson Avichay Adraee said in posts on X.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away."



Here are the maps:

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸منحدر القارب

🔸الليلكي



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/FA3nyP3Bcp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸برج البراجنة



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/0HnTsJRXZ2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024