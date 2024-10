كاميرا الـ LBCI على الحدود اللبنانية السورية في وداي الحرير بين معبري المصنع وجديدة يابوس بعد الغارات التي استهدفته فجراً pic.twitter.com/TrQ8ACvTgH — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 22, 2024

LBCI's camera captured footage at the Lebanese-Syrian border in Wadi Al-Harir, situated between Masnaa and Jdeidet Yabous crossings, after Israeli airstrikes targeted the area early Tuesday morning.The video shows the aftermath of the Israeli attacks, highlighting the situation along the border and the ongoing tensions in the region.