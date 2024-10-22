Israeli army claims Hezbollah bunker near Sahel Hospital holds half a billion dollars

Lebanon News
2024-10-22 | 10:07
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Israeli army claims Hezbollah bunker near Sahel Hospital holds half a billion dollars
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Israeli army claims Hezbollah bunker near Sahel Hospital holds half a billion dollars

Israeli army spokesperson Avichay Adraee addressed journalists in Beirut, particularly those who participated in the media tour at Sahel General Hospital. 

He claimed that there is an underground bunker allegedly linked to Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah, located near the hospital.

According to Adraee, one of the entrances to the bunker is on the eastern side of the Ahmadi building, south of the hospital. The bunker on the -2 basement level allegedly holds more than half a billion dollars in cash and gold. He also cautioned that the entrance might be concealed using various methods, making it challenging to locate. 

Adraee urged the media to explore the site, claiming that Hezbollah is hiding funds belonging to the Lebanese people.
 

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