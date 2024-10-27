Israeli army claims it targeted 'Hezbollah infrastructure' in Beirut's southern suburbs and across Lebanon

Lebanon News
2024-10-27 | 03:08
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Israeli army claims it targeted &#39;Hezbollah infrastructure&#39; in Beirut&#39;s southern suburbs and across Lebanon
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Israeli army claims it targeted 'Hezbollah infrastructure' in Beirut's southern suburbs and across Lebanon

The Israeli army claimed responsibility on Sunday for overnight airstrikes on Hezbollah-linked sites in Beirut’s southern suburbs, reportedly targeting facilities used for weapons production and storage.

According to Israeli army spokesperson Avichay Adraee, fighter jets conducted "precision-guided strikes on several targets in Beirut's southern suburbs," which Israel claims include Hezbollah facilities for storing and manufacturing arms.

Additionally, the Israeli military reported striking more than 120 Hezbollah-affiliated locations, stating that "approximately 70 Hezbollah members" were killed.

The targeted sites reportedly included what Israel described as a "military structure operated by Hezbollah’s Air Unit 127 and related cells in southern Lebanon."

The Israeli army also reported a "rapid-response operation," in which an airstrike targeted a building where militants were allegedly observed firing at Israeli forces operating nearby.
 

Lebanon News

Israeli Army

Avichay Adraee

Lebanon

South

War

Hezbollah

Beirut

Southern Suburb

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