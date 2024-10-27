#عاجل جيش الدفاع أغار الليلة الماضية على بنى تحتية أرهابية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في ضاحية بيروت الجنوبية؛ تدمير عشرات البنى التحتية الأرهابية في لبنان على مدار الساعات الماضية



🔸خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية بتوجيه استخباري دقيق في ضاحية بيروت الجنوبية على… pic.twitter.com/X47qvtrBuJ