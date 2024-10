The Lebanese Army announced that the Israeli army targeted an army bulldozer working to clear the Qalaouiyeh-Kfar Dounine road in South Lebanon, resulting in one soldier sustaining injuries.



The incident is part of ongoing Israeli attacks in the region, according to the statement.

استهدف العدو الإسرائيلي في سياق عدوانه المستمر على لبنان جرافة للجيش أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/IKs6xKYRO9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 28, 2024