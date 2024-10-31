Israeli army issues urgent evacuation warning for residents of southern Lebanon villages

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:



🔸الحوش, البازورية, مخيم الرشيدية, البرغلية, بستيات, الحميري, ارزي, مطرية الشومر, الخرايب, أنصار



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/p21WkE5L1s