Israeli army issues urgent evacuation warning for residents of Baalbek, Ain Bourday, and Douris

#عاجل انذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس



🔸أنتم متواجدون في منطقة قتال حيث ينوي جيش الدفاع مهاجمة واستهداف بنى تحتية ومصالح ومنشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله ولا ينوي المساس بكم.



🔸البقاء في المنطقة الحمراء يعرضكم ويعرض أبناء عائلتكم للخطر.



🔸من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ETHYtGMLaX