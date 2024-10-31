Israeli army issues urgent evacuation warning for residents of Baalbek, Ain Bourday, and Douris

#عاجل انذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس
🔸أنتم متواجدون في منطقة قتال حيث ينوي جيش الدفاع مهاجمة واستهداف بنى تحتية ومصالح ومنشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله ولا ينوي المساس بكم.
🔸البقاء في المنطقة الحمراء يعرضكم ويعرض أبناء عائلتكم للخطر.
🔸من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ETHYtGMLaX
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024
#عاجل انذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس
🔸أنتم متواجدون في منطقة قتال حيث ينوي جيش الدفاع مهاجمة واستهداف بنى تحتية ومصالح ومنشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله ولا ينوي المساس بكم.
🔸البقاء في المنطقة الحمراء يعرضكم ويعرض أبناء عائلتكم للخطر.
🔸من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ETHYtGMLaX