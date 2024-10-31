#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸برج البراجنة
🔸حارة حريك
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/RntpFKcaAV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸برج البراجنة
🔸حارة حريك
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/RntpFKcaAV