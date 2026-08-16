Lebanon Civil Defense warns against swimming along coast amid high waves

الدفاع المدني يحذر المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة رياضة السباحة على طول الشاطئ اللبناني من العبدة الى الناقورة بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية الشديدة ما يرفع من احتمالية وقوع حوادث الغرق ويعرض حياتهم للخطر pic.twitter.com/9a6147xAKw
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 16, 2026
الدفاع المدني يحذر المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة رياضة السباحة على طول الشاطئ اللبناني من العبدة الى الناقورة بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية الشديدة ما يرفع من احتمالية وقوع حوادث الغرق ويعرض حياتهم للخطر pic.twitter.com/9a6147xAKw