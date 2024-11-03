Israeli army issues evacuation warning for Baalbek residents

Israeli military spokesperson Avichay Adraee posted an urgent evacuation warning on X for residents in Baalbek, particularly those living in or near specific buildings identified on the attached maps.



Adraee claimed, "You are located near facilities and sites associated with Hezbollah, which the Israeli army will target shortly. For your and your families' safety, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately, maintaining a distance of at least 500 meters within the next four hours."

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/qfvSP5hUJW