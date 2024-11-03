Israeli army issues evacuation warning for Baalbek residents

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/qfvSP5hUJW
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/qfvSP5hUJW