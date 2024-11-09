Israeli army spokesperson addresses flag-burning incident, clarifies war goals

Avichay Adraee, the Israeli army spokesperson, shared a video on X along with a statement saying: “Since the beginning of the war on Hezbollah, we have made it clear: our war is not against the Lebanese people but against those who violate Lebanon's land, sovereignty, and symbols."



"Therefore, the act by some soldiers in burning the Lebanese flag in southern Lebanon is against instructions and does not reflect the values of the Israeli army nor align with our military objectives in Lebanon," he said.



"We are committed to ensuring that our operations specifically target elements alone, without harming innocent Lebanese civilians," Adraee indicated.

#هام منذ بدء الحرب على حزب الله، قلناها بوضوح: حربنا ليست ضد الشعب اللبناني، بل ضد من ينتهك أرض لبنان، ويحرق سيادته، ويدنس رموزه.



حربنا ضد حزب الله الإرهابي، الذي لم يكن يومًا لبنانيًا لا في العقيدة، ولا الفكر، ولا الهوية. ومن هنا، نعتبر قيام بعض الجنود على حرق العلم اللبناني في… pic.twitter.com/A1KtAcyOcn