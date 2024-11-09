Israeli army spokesperson addresses flag-burning incident, clarifies war goals

Lebanon News
2024-11-09 | 15:17
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Israeli army spokesperson addresses flag-burning incident, clarifies war goals
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Israeli army spokesperson addresses flag-burning incident, clarifies war goals

Avichay Adraee, the Israeli army spokesperson, shared a video on X along with a statement saying: “Since the beginning of the war on Hezbollah, we have made it clear: our war is not against the Lebanese people but against those who violate Lebanon's land, sovereignty, and symbols."

"Therefore, the act by some soldiers in burning the Lebanese flag in southern Lebanon is against instructions and does not reflect the values of the Israeli army nor align with our military objectives in Lebanon," he said. 

"We are committed to ensuring that our operations specifically target elements alone, without harming innocent Lebanese civilians," Adraee indicated.
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Avichay Adraee

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