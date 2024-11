On Wednesday, the Lebanese army confirmed that Israeli forces targeted an army vehicle on the Borj El Mlouk–Qlayaa road in southern Lebanon, resulting in two soldiers sustaining moderate injuries.



This marks the second attack on the Lebanese army in recent days. On Tuesday evening, the army reported that Israeli forces targeted a military center in the southern town of Sarafand, killing three soldiers.

استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب ما أدى إلى تعرض عسكريَّين لجروح متوسطة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/9LrSJT8qGs — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 20, 2024